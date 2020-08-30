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Covid-19 testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi

Vatandaş, uygulama noktasında durdurulan aracından indirilerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi

30 Ağustos 2020 11:01

Tokat’ta yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrenen bir kişi uygulama noktasında durdurulan aracından indirilerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolu şehir girişinde uygulama yapan polis ekipleri durdukları bir araç sürücüsüne Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Vatandaşın yapılan sorgulamasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri tarafından uygulama noktasına sağlık ekipleri çağrıldı.

C.T. isimli şahıs ise polis ekiplerine Sivas'ta test yaptırdığını ikameti olan Tokat'a gelirken yolda durumunu öğrendiğini söyledi.

Şahıs otomobilini polis noktasına park ettikten sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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