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'Covid-19 Şikayet Hattı'na ihbar yağmuru

12 Ağustos 2020 13:58

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni hizmete sunulan ve maske-sosyal mesafe-el hijyeni kurallarına uymayanların ihbar edildiği 'Covid-19 Şikâyet ve İhbar Hattı'nda ilk gün yoğunluğu yaşanıyor.

Covid-19 pandemisi çıktığı ilk günden günümüze kadar hummalı bir çalışma yürüten Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 'Covid-19 Şikâyet ve İhbar Hattı'nı kurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından ‘örnek şehir’ gösterilen Samsun'da müdürlük tarafından 17 Mart 2020 tarihinde bilgi ve destek hattı kurulmuştu. Bugün itibarıyla hizmete giren şikayet ve ihbar hattında ise maske-sosyal mesafe-el hijyeni kurallarına uymayanlar ihbar ediliyor. Hatta 2 hekim ve 10 sağlık çalışanı görev yapıyor. Vatandaşlar 0362-311-25-21/22/24 numaralı telefonları arayarak ihbar merkezine ulaşıyor. İlk günde sürekli telefon trafiğinin oluştuğu merkeze genellikle ‘maske takmama ve karantinaya uymama’ gibi şikayetler geliyor. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler olay yerine filyasyon veya emniyet ekiplerini yönlendiriyor.

"Yoğun bir şekilde aramalar mevcut"
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Mart ayından bugüne kadar ülkemiz pandemi ile topyekûn mücadele ediyor. Samsun Valiliği koordinasyonunda pandemi yönetme, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Korona ihbar ve şikayet hattımız hizmete başladı. Şikayetler gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde aramalar mevcut. Bizler buraya gelen korona virüs ile ilgili uyumsuzlukları ve ihlalleri hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Değerlendirmeler sonucunda ilçelerde bulunan ekipleri yönlendiriyoruz. Vatandaşların pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz. Olabilecek her hangi bir sorunu anında çözüme kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Müdürlük tarafından daha önce kurulan bilgi ve destek hizmet hattı da hizmet vermeye devam ediyor.

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