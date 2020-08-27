T24 LogoT24 Logo
Haberler

Covid-19 hastası yolcunun uçakta yakalandığı anlar...

Uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü

27 Ağustos 2020 18:39

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan bir kişi, İtalya'ya gitmek için uçağa bindi. Kendilerine uyarı mesajı gelmesi üzerine uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Stansted Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) alarmı verildi. Koronavirüs hastası bir kişi, İtalya'nın Pisa kentine gitmek için beraberindeki kişi ile Ryanair Havayolları'na ait bir uçağa bindi.

Yolcunun testinin pozitif sonuç verdiğini uçağa binmeden önce mesaj yoluyla öğrendiği ve karantina kurallarını ihlal ederek uçağa bindiği belirtildi. Havalimanındaki koruyucu kıyafetli sağlık yetkilileri ise kendilerine gelen bildirim sonrası uçuşa dakikalar kala uçağa girdi ve Koronavirüs hastası yolcuyu indirerek karantina alanına götürdü. O anlar uçaktaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ryanair tarafından yapılan açıklamada, "Stansted Havaalanında her ikisi de maske takıyordu ve çok kısa bir sürede, 10 dakikadan daha az bir sürede uçakta bulundular. Diğer yolculara veya mürettebat üyelerine Koronavirüs bulaşma riski çok azdı çünkü hepsi maske takıyordu" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

covidkovidkoronacoronahastauçakingiltere

Diğer Videolar

Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli

'Payitaht Abdülhamid' dizisinde Mehmet Akif Ersoy'a 'Mason' göndermesi

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

EBA’ya girmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar

İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen kişilere 13 bin liraya yakın ceza

Tevfik Göksu: İstanbul siyasal intihalciliğin esiri oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı,...

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Talat Bulut: Nesrin Cavadzade evleniyor...

Kilis Belediye Başkanı yaşamını yitirdi...

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi...

'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen: HDP’nin önünde gerçekçi tek...

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 'Spotify' açıklaması: Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı,...

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24