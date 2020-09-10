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Covid-19 hastası kadına arkadaşlarından beyaz tulum ve meşaleli sürpriz

10 Eylül 2020 11:05

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Covid-19 hastası kadının arkadaşları, kendisine moral olması için beyaz tulumlarla kapısının önüne giderek meşale yakıp müzik çaldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki M.N. isimli bir kadın, yaklaşık 10 gün önce çeşitli şikayetlerle hastaneye giderek Koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından M.N. ve 22 yaşındaki kardeşi S.N. yaşadıkları evde karantinaya alındı. Bunun üzerine M.N.’nin arkadaşları karantinadaki abla kardeşe moral olabilmek için harekete geçti. Beyaz pandemi tulumlarını giyen 6 kişilik arkadaş gurubu ellerinde meşaleler ve müzik aletleriyle karantinadaki abla kardeşin evinin önüne gitti. Evin önünde meşaleleri yakan gençler, akordiyon ve darbuka çalarak müzik yapmaya başladı. Dışarıdaki sesleri duyarak balkona çıkan 33 yaşındaki kadın, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Arkadaşlarının bu jesti karşısında mutlu olan kadın kahkahalar eşliğinde o anları kaydetti. Yapılan sürpriz sonrasında duygu dolu anlar yaşayan kadının, aşağıda bulunan arkadaşlarına, ‘Gelsenize, hepinizi bir öpelim’ diye bağırması ise renkli görüntüler oluşturdu.

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