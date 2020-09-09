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Covid-19 hastası denize girdi; polis gözaltına aldı

İspanya'da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro para cezası veriliyor

09 Eylül 2020 11:28

İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kadın hasta, cankurtaran olarak çalıştığı plajda sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, polisi aradı. Sörfçü kadın, koruyucu giysilerle gelen polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Olay, İspanya'nın San Sebastian kentindeki La Zurriola plajında meydana geldi. Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.

Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra kadın gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.

İspanya'da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 lira) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye Koronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor. İspanya'da son açıklanan verilere göre 525 bin 459 vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde vaka artışı görülürken; toplam can kaybının 29 bin 516 olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA

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