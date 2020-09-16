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Covid-19 hastası karantinadan kaçıp dükkânını açtı

Yurda yerleştirilen kişiye 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandı

16 Eylül 2020 09:37

Elazığ’da Koranavirüs (Covid-19) testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan kişi, polis tarafından yakalanarak ambulansa yurda götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şehit İlhanlar Caddesi'nde iş yeri bulunan ve Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkânında yakaladı.

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.K'ye önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı.

Öte yandan A.K'ye pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

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elazığkoronavirüscovid19karantinadan çıkıp dükkanını açtıŞehit İlhanlar Caddesi

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