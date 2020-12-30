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Çin'den gelen Sinovac aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında; kullanımdan önce aşılar analiz edilecek

Covid-19 aşılarının, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiğini duyuruldu

30 Aralık 2020 16:46

Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen Covid-19 aşılarının, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiğini duyurdu.

Bakanlığın bilgilendirme mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sinovac firmasına ait Kovid-19 aşıları, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor. Öncelikle 'soğuk zincir' konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor.

Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.

Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor.

Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'nda en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacak.

Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Ana Depoları'nda sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

"Türkiye aşı konusunda tecrübeli bir ülke"

Yıllardır başarıyla uygulanan program ve yüzde 97’lere varan aşılama oranıyla Türkiye, aşılama konusunda büyük bir tecrübeye sahip.

Ülkemizde ilk defa yerli imkanlarla 2014 yılında uygulanmaya başlanan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile 24 saat canlı takip yapılabiliyor. ATS, hali hazırda bu amaçla kullanılan dünyadaki yegane merkezi otomasyon sistemi.

Fikri mülkiyeti Sağlık Bakanlığı'na ait olan ATS ile aşıların bulunduğu her depo, araç ve dolapta, 12 binden fazla noktada 24 saat soğuk zincir ve stok durumu izlenebiliyor. ATS ile -80’den +50 dereceye kadar hassas bir şekilde ısı ölçümü yapılabiliyor.

Türkiye aşı depolama kapasitesinde dünyada ilk 3 içinde yer alıyor. Nüfus ve uygulanan aşı sayısı ile oranlandığında da en yüksek kapasiteye sahip ülke olduğu görülüyor.

Türkiye, gerek alt yapı ve lojistiği gerekse iyi yetişmiş insan kaynağı ile aşı uygulama konusunda dünyanın örnek aldığı bir konumda bulunuyor."

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