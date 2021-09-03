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Covid-19'a yakalanan Haluk Levent'e, Kızılordu Korosundan geçmiş olsun mesajı

Levent, Cvid-19 olduu için ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememişti

03 Eylül 2021 09:18

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Haluk Levent'e Rus Kızılordu Korosu’ndan “Geçmiş olsun” mesajı gönderildi.

Şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını sevenleri ile paylaşmıştı. Levent, hastalık nedeniyle gitmeyi planlandığı Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları provasına katılamayacağını da söylemişti.

Levent'e 'geçmiş olsun' mesajı Rus Kızılordu Korosu'ndan geldi.

Koro tarafından çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Haluk Levent, : “Covid olduğumdan dolayı ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim” dedi.

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