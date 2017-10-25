Çoşkun Göğen: Aldığım para yediğim küfüre yetmedi

Göğen, Yeşilçam'a girdiğinde ilk başlarda 'Hippi Coşkun', sonraları ise oynadığı kötü karakterler ve tecavüz sahneleri nedeniyle 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla anıldığını söyledi. Tecavüz sahnelerini canlandırdığında tecavüzün kötü sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Göğen, “Yıllarca kötü adamı oynadım. Aldığım para yediğim küfre yetmedi. Ama tabi ki ben bu işi sevdim yapıyorum. Rüzgarlar bizi deviremez. Emekli maaşımla yaşıyorum. 1100 TL emekli maaşım var. Yazları plajda, kışları da restoranlarda çalışıyorum. 'Bu kadar yıl çalışıp bir şeyler biriktirmedin mi?' diyeceksiniz. Hayatta yaptığım tek şey. 3 kızım var ve hepsini üniversiteye kadar okuttum. Kendimi 'iskele babası' olarak hissetmiyorum. Ben ilkokul mezunuyum" dedi.Kimseye minnet etmeden huzurlu bir şekilde yaşadığını söyleyen Coşkun Göğen, "Hiçbir zaman çok zengin olacağımı düşünmedim" dedi. Keşke demeden yaşayan ender insanlardan biri olduğunu vurgulayan Göğen, “Yaşarken yiyip, yemek için çalışıyorum. Hayatımda her şeyin en güzelini yaptım. 'Keşke' dediğim hiçbir şey yok. 1975-80'li yıllarda günde 3 filmde oynamışlığım oldu. Şimdilerde sinema mı bizi terk etti, biz mi sinemayı, bilmiyorum. Kırgın olduğum hiçbir sanatçı yok. Bana 'Tecavüzcü' lakabını takanlara bile kırgın değilim. Senelerce ekmeğini yedik. Arada beni görenler 'Tecavüzcü Bey' diyor. Ama Allah hepimizi korusun deriz" diye konuştu.