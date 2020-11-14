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Coşkun Aral PhotoMaraton’u İBB Kültür Sanat’a anlattı: Biz barışın haberciliğini vermek istiyoruz

Katılımcılar gün boyu İstanbul'u fotoğraflayacak

14 Kasım 2020 13:06

Üçüncüsü düzenlenen PhotoMaraton Sirkeci Garı’nda fotoğraf severlerle buluştu. Katılımcılara birden fazla kategoride ödüllerin verileceği etkinlik gün boyu devam edecek.

Coşkun Aral, PhotoMaraton hakkında İBB Kültür Sanat’a verdiği demeçte etkinlik hakkında ‘Biz barışın haberciliğini, kentlerin dilini vermek istiyoruz PhotoMaraton’da, Her kentin kendine göre bir görselliği var, İstanbul bu görselliğin en güzel örneği olarak verilebilir.’’ dedi. PhotoMaraton’un bir yarış değil kentin ruhunu fotoğraflama çabası olduğunu ifade eden Aral, ‘’En büyük ödül İstanbul’un bu pandemi döneminde çok önemli mekanlarının, o mekanlarda bize güzergah belirleyecek temalarla beraber yola çıkmamız.’’ dedi.

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