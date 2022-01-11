Çorum’da 200 bin ton soğan, çiftçinin elinde kaldı; "Devletimizden sahip çıkmasını istiyoruz"

Çorum’da 200 bin ton soğan, çiftçinin elinde kaldı. Karaca Köyü’nden çiftçi Erdal Alkur, “Bu üretim duracak. Ekimleri yapamayacağız. Devletimizden sahip çıkmasını istiyoruz” dedi. Serpin Köyü’nden Mehmet ise “Biz daha bir kilo soğan satamadık. Kırmızı soğan öylece duruyor. Ben 100 dönüm soğan ektiysem 300 milyar (bin lira) zararım var. Satamadım” dedi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan 200 bin ton soğanı ellerinde kalmış ve filizlenmiş soğanların bulunduğu depoda açıklama yaptı. Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, şunları söyledi:

“Şu anda Çorum’da, 200 bin ton soğan var depolarda. Net bu, üstü var altı yok. Çünkü 300 bin ton kadar bir soğanımız vardı. Bu soğanın ömrünün kalmadığı. Çiftçilerimiz çok mağdur. Sol elimdeki soğan, bizim iç piyasada tüketilen soğan değil. Mor soğan, yurt dışında tüketilen bir soğan. Şu an çiftçimizin elinde 200 bini aşkın soğanımız var. Fazlası var eksiği yok. Bunu sayın Bakanımızı da bizzat ulaştırmıştık. Bize yardımcı olacaklarını da söylemişlerdi. Bu soğanlar hep çiftçide. Tüm çiftçilerimiz mağdur. Benim sadece 38 bin çiftçim var.”

"Çöp olacak"

Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hayati Serbes ise şöyle konuştu:

“Bizim çiftçilerimizin bunu bekletme süresi yok. Yani artık çiftçiler son haddine geldi. 2-3 ay bekleme süresi yok. Çiftçiler kesinlikle mağdur. Bir buçuk iki ay içerisinde bu ürün kalkmazsa, tamamı çöp olacak. Çöp olduğu zaman sadece çiftçiye değil, Türkiye ekonomisine de büyük zararı olacak. Bu mağduriyetin giderilmesi için Bakanlık nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız da yardımcı olursa bu çiftçilerimizin bu ürünlerinin bir an önce kalkması lazım."

Karaca Köyü çiftçilerinden Erdal Alkur zararına soğan sattıklarını kaydederek böyle giderse artık üretim yapacak hallerinin olmadığını söyledi. Alkur, şöyle konuştu:

“Ben 50 dekar soğan ektiysem, 300 ton soğan ürettiysem, benim elime geçen 200 milyar (bin lira). 200 milyarın zaten 250 milyar (bin lira) masrafı var. Çünkü tohum olmuş bin 300 lira, gübre olmuş 650 lira. Maliyetinin altında satıyor. Sattığı için zarara gidiyor. Zarara gittiğinde biz bu üretimleri yapmayacağız. Bu üretim duracak. Ekimleri yapamayacağız. Devletimizden sahip çıkmasını istiyoruz. Yani bu malın ihracatının olmasını istiyoruz. Tarım Kredi ya da Ziraat Odaları alıp bizim çiftçilerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Tek temennimiz o.”

Çorum Serpin Köyü çiftçilerinden Mehmet Saylan ise bir tır soğan sattığını ancak çuval parasını bile karşılamadığını söyledi.

Saylan, “Ben dün bin çuval fıskiye yüklettim, üç milyar tutuyor. 7 milyar (bin lira) nakliyat tutuyor. 4 milyar çuval tutuyor. Benim gönderdiğim fıskıye 3 milyar tuttu. Yani biz daha bir kilo soğan satamadık. Bizim oralarda kırmızı soğan öylece duruyor. Ben 100 dönüm soğan ektiysem 300 milyar (bin lira) zararım var. Satamadım. Biz üreticiyiz. Biz stokçu değil, üreticiyiz. Stokçu soğan almadı zaten" dedi.

Kaynak: ANKA