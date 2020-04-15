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Çoruh Nehri'nde yüzen tabut, Koronavirüs paniği yarattı

15 Nisan 2020 13:55

Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri’nde yüzen ve koronavirüs'lü olduğu düşünülen tabut, paniğe neden oldu.

Kaleardı Mahallesinde ikamet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutu gördü. Karaoğlu durumu anında polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede tabutun Koronavirüs'lü olduğu düşüncesi vatandaşlara panik yaşattı. 

Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutu nehirden çıkardı.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutun boş olduğu tespit edildi.

'Yurt dışından gelen tabutlar'

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Mahallemize ait olan ve yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış. Bu tabutlarla gelen cenazelerin günümüzdeki virüs hastalığından ölen insanlar olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş birisi ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlardır. Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum” dedi.

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