Coronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan'da 1000 yataklı hastane inşa ediliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya etkilenenlerin sayısı ise 830'a yükselirken şehirde hastaları tedavi etmek amacıyla yeni bir hastane inşa ediliyor. 1000 yataklı hastanenin 27 Ocak pazartesi gününe kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Ünlü turistik noktalar kapatılıyor
Virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in alametifarikalarından biri olan Çin Seddi'nin bir bölümünün de kapatılacağı duyuruldu. Ülkenin önemli turistik noktalarından olan Ming Mezarları, Yinshan Pagoda ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, 'Kuş Yuvası' olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu'nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay’da bulunan Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı.
Bazı şehirlerde de eğlence merkezleri, karaoke bar ve sinema gibi mekânlar da kapatıldı. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını engellemeye çalışıyor.
Çin dışında da vakalar ortaya çıkıyor
Hong Kong, Makao, Tayvan, ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland’da da teyit edilmiş vakaların bildirildiği belirtildi.
Pekin Büyükelçiliği'nden seyahat uyarısı
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) hakkında Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtiler gösteren hastalarla temastan kaçınmaları, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kısımlarını kapatmaları ve kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, canlı hayvanların bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmaları, canlı ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınmaları, et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, ellerini su ve sabunla sık sık ve özenle yıkamaları, seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmaları, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.