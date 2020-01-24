Coronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan'da 1000 yataklı hastane inşa ediliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya etkilenenlerin sayısı ise 830'a yükselirken şehirde hastaları tedavi etmek amacıyla yeni bir hastane inşa ediliyor. 1000 yataklı hastanenin 27 Ocak pazartesi gününe kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Ünlü turistik noktalar kapatılıyor

Virüsün yayılmasını engellemek için Çin'in alametifarikalarından biri olan Çin Seddi'nin bir bölümünün de kapatılacağı duyuruldu. Ülkenin önemli turistik noktalarından olan Ming Mezarları, Yinshan Pagoda ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, 'Kuş Yuvası' olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu'nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay’da bulunan Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı.

Bazı şehirlerde de eğlence merkezleri, karaoke bar ve sinema gibi mekânlar da kapatıldı. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını engellemeye çalışıyor.