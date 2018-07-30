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Çorlu'daki tren kazasının son kurbanı toprağa verildi

30 Temmuz 2018 14:39

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, dün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yakınları tarafından alınak, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Hasanpınar köyüne getirildi.

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