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Çorlu'daki tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

23 Kasım 2018 14:46

Çorlu'da 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının tren içi ve dışı kameralarına ait görüntülerine ulaşıldı.. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın ulaştığı görüntülerde kaza esnasında ray ve çevresinde herhangi bir su birikintisi görünmüyor. Trenin ön kamerasına ait görüntüde rayların altındaki boşluk birkaç metre kala fark ediliyor. Tren ray boşluğunun üzerinden geçtiği sırada çukura düşüp zıplıyor. Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin'in de düştüğü görülüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor. Bilirkişi raporunda, bu görüntüler için şöyle deniliyor: “Lokomotifin geçişi esnasında makinistin koltuktan yaklaşık 5-10 santim yükseldiği ve yeniden koltuğuna oturduğu net bir şekilde görülmüştür. Makinistin hatta bir anormallik olduğunu hissetmesi ile birlikte kamera görüntülerinden seri fren yaptığı hareketlerinden anlaşılmaktadır ancak teknik olarak fren yapmadan önce tren dizisi makinistin intikal reaksiyon süresi boyunca yol aldıktan sonra fren yapabileceği unutulmamalıdır.” Avukat Turan Hançerli ise “Göçük tren geçerken değil, önceden meydana gelmiş. Topraktaki yumuşamanın selle ve yağmurla ilgisi yoktu. Günlerdir sürüyordu. İhmal önceden tespit edilebilir ve kaza önlenebilirdi. Bakım ve kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı ağır bir ihmal var” dedi.

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