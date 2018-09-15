Çorlu'daki tren faciasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden anne: En başta Devlet Demiryolları'nı suçluyorum

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ve 25 kişinin öldüğü, 318 kişinin de yaralandığı kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ile eski eşini kaybeden Mısra Öz, olayı "cinayet" olarak tanımladı. 35 yaşındaki Mısra Öz, kaza ile kader kelimelerinin yanyana anılmasına tepkili. Öz, "O trene binmeleri kader olabilir ama o trenin kaza yapması kader değil. Çünkü o trenin kaza yapmasında belirli sebepler vardır" diyor., 35 yaşındaki Öz, "kimi suçladığı" sorusuna ise dikkatle, ayrıntılı bir yanıt veriyor: "Sadece bir değil, birkaç suçlu var. En alt kademeden başlayarak, en üst kademeye kadar çıkıyorum suçlular tarafında. Kesinlikle Devlet Demiryolları'nı suçluyorum. En başta Devlet Demiryolları'nı suçluyorum."