T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çorlu'da ölü bulunan köpeklerin kimyasal maddelerden zehirlendiği ortaya çıktı

11 Nisan 2018 17:56

Çorlu'nun Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide Mart ayında 5 köpek telef oldu. İhbar üzerine Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden bölgeye giden veteriner, ölen 5 köpeklerde inceleme yaptı. Vücutlarında herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan köpekler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Çorlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar, yapılan incelemede köpeklerin kimyasallardan zehirlendiklerini belirlediklerini söyledi. Çavdar, "O tarihte 5 tane ölü köpek ihbarı aldık. Köpekleri bulup, burada inceleme yaptık. Bölgenin sanayi olması ve aynı zamanda zirai ilaçlamanın yapılmasıyla yapılan otopside birtakım kimyasal zehirlenmeler tespit ettik. Hayvanlar 3-4 günlük bir süreçte ölmüşler. Kasıtlı bir zehirlenme olduğunu düşünmüyorum. Önce ishal, kusma gibi zehirlenme bulguları göstermişler ve birer ikişer ölmüşler. Kimyasal bir zehirlenme şüphesi üzerinde duruyoruz" dedi.

ETİKETLER

köpektelefhayvan5 köpek telef olduçorlukimyasal maddezehirlenme

Diğer Videolar

Rusya'da taksi şoförleri Koronavirüs'e karşı nükleer felaketlerde kullanılan maskelerle önlem alıyor

HDP Grup Başkanvekili Kurtulan: İnsanlar kaybolmaz, kaybettirilir; Gülistan Doku, Hürmüz ve Şimoni Diril ile Mehmet Bal nerede?

Davutoğlu'nun 'bana ait değil' dediği 'Emevi Camii'nde namaz' sözleri kime ait?

'Beethoven'in Aydınlık Dünyası' temalı İstanbul Müzik Festivali'nde Bebeklere Beatles projesi de yer alacak

Mersin'de sağlıkçılardan kısa süreli iş bırakma eylemi

'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten atan, tepki gösteren yolcuyu da darp eden otobüs şoförü uzaklaştırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24