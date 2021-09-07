Çorlu tren kazası | Yakınlarını kaybedenlerden yürüyüş: Savcının bugün ne yaptığını veya ne yapmadığını göreceğiz

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’de 8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan ve yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası davasının sekizinci duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Duruşma öncesi kazada yakınlarını kaybedenler, ellerinde hayatını kaybeden yakınları ve kazada sorumluluğu olduğunu söyledikleri kişilerin fotoğraflarını taşıyarak bir yürüyüş gerçekleştirdi.Yürüyüş sırasında kazada iki kardeşini, yeğenini ve kızını kaybeden Zeliha Bihter Bilgin, taşıdıkları fotoğrafları göstererek "Bu dört kişiyi istiyoruz" dedi.

Kazada ölen Oğuz Arda'nın annesi Mısra Öz de yaptığı açıklamada, "Savcının bugün hep birlikte ne yaptığını veya ne yapmayacağını göreceğiz. 25 kişinin kanı bu katillerin ellerinde, adaletin sorumluluğu da Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Galip Bey'in önündeki dosyalardadır" diye konuştu.

Video Kaynak: Dilek Şen