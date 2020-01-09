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Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz ifade verdi: Asıl hakaret bize yapıldı

09 Ocak 2020 13:11

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden ve Twitter paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma açılan Mısra Öz, ifade verdi. Adliye çıkışı konuşan Öz, "Sözlerimin arkasındayım hiçbir hakaret yoktur. Asıl hakaret bize yapılmıştır" dedi. 

Mısra Öz hakkında attığı tweetler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten iki ayrı soruşturma açıldı. Açılan soruşturmalar kapsamında Çorlu Savcılığı'na ifade veren Öz, adliye çıkışında basın mensuplarına konuştu. 

Oğlu Oğuz Arda'nın doğum günü olduğunu belirten ve yaşasaydı 11 yaşında olacağını belirten Öz, Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak nitelenen sözlerinin hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı ile ilgili olmadığını ifade ederek bakanlar hakkında attığı tweetlerde de 'sayın' ifadesini kullandığını söyledi. Öz, "İki tweet arasındaki ayrımı nasıl yapamadıklarını kendilerine sorarak ifade verdim. Mahkeme heyeti için kullandığım 'heyet 3 maymunu oynuyor' ifadelerimin de mahkeme heyetinin sunmuş olduğumuz tüm delilleri gözardı ettiği için kullandığımı belirttim" dedi. 

Sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Öz, "Hakaret bize yapılmıştır. Kaybettiğimiz canlara sahip çıkmak için sözümüzü sakınmayacağız. Biz sadece bize yapılanları dile getiriyoruz fakat hakaret olarak algılıyorlar" dedi. 

 

 

 

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