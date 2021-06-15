Çorap satarak geçinmeye çalışan vatandaş gözyaşları içinde isyan etti: Helallik melallik vermiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adana Ceyhan'ın ardından Çukurova ilçesinde esnaf ziyaretlerine devam etti.

Ziyaretleri sırasında Akşener'in yanına gelen, çorap satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten bir vatandaş yaşadığı ekonomik zorluklar karşısında isyan ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Elinde tuttuğu poşetin içindeki çorapları gösteren vatandaş, “Başkanım bakın ben çorap satıyorum, evimi geçindiriyorum. İki oğlum, bir kızım var. Ben nasıl yapacağım? Çıkmış helallik istiyor… Ben ona helallik melallik vermiyorum! (Gözyaşlarına hakim olamayarak) Kendimi acındırmıyorum başkanım, ben seni sevdiğim için… Bu adam nasıl alıyor oyu ya? Ben çorap satıyorum başkanım, benim kötü alışkanlığım yok. Benim evlatlarım evde ufak tüple idare ediyor… Ama ben evimi geçindiriyorum… Kirayı veremedim, tükendim…” ifadelerini kullandı.