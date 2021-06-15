Çorap satarak geçinmeye çalışan vatandaş gözyaşları içinde isyan etti: Helallik melallik vermiyorum

15 Haziran 2021 13:44
Adana’daki esnaf ziyaretleri sırasında İyi Parti lideri Meral Akşener’in yanına gelen ve çorap satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten bir vatandaş isyan etti ve gözyaşları içinde "Helallik melallik vermiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemide ekonomik zorluk çekenlerden 'Helallik' istediği açıklamasını hatırlatarak, “Çıkmış helallik istiyor… Ben ona helallik melallik vermiyorum! Kirayı veremedim, tükendim…” diyen vatandaş, gözyaşlarına hâkim olamadı.
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