Çöpten yiyecek toplayan bir vatandaşın "Kime oy verirsin" sorusuna cevabı gündem oldu

Çöpten yiyecek toplayan bir vatandaşın hangi partiye oy vereceğini söylediği TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu.

TikTok videosunu çeken kişi, pazar yerine benzeyen bir sokakta yerden yiyecek toplayan bir vatandaşa "Bu sene seçim olsa oyunu kime verirsin?" sorusunu yöneltti. Yerdeki yiyecekleri toplayıp poşetine dolduran vatandaşın soruya "Recep Tayyip Erdoğan'a" diye cevap vermesi videoyu çeken vatandaşı şoke etti. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.