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Çöpten topladığı ekmeklerle sokak hayvanlarını besliyor

"Hayvanlar bana dua ediyor"

30 Ocak 2022 09:41

Ankara’da 73 yaşındaki yaşlı adam soğuk havalarda sokak sokak dolaşarak çöplerden topladığı ekmeklerle sokak hayvanlarını besliyor.
 
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 73 yaşındaki vatandaş, soğuk havalarda sokak sokak dolaşarak çöplerden topladığı ekmeklerle sokak hayvanlarını her gün besliyor. Sokakları dolaşan yaşlı adam bulduğu ekmekleri kuşlara ve köpeklere veriyor.

"Hayvanlar bana dua ediyor"

İnsanların, Allah’ın verdiği nimetleri çöplere attığından yakınan 73 yaşındaki vatandaş, “Hayvanlar da Allah’a inanıyor. Zikrediyor. İnsanlar, Allah’ın verdiği nimetleri çöplere atıyorlar. Bulamayan çok. Kurban olduğum Allah bu rızkı insanoğluna veriyor. İnsanoğlu bu rızkın kıymetini bilmiyor. İnsanoğlu azdı. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu hayvanların bana dua ediyor” dedi.
 
Kaynak: İHA
 
 
ekmeksokakhayvan

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