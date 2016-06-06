Copa America'da 'yanlış marş' skandalı

Meksika ile Uruguay'ı karşı karşıya getiren maç öncesinde Şili'nin milli marşının çalınması ilginç görüntülere sahne oldu. Copa America C Grubu'nda Meksika ile Uruguay'ı karşı karşıya getiren maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Maç önü seremonisinde stat hoparlörlerinden Uruguay Milli Marşı yerine Şili Milli Marşı'nın yankılanması, başta Uruguaylı futbolcular olmak üzere herkesi şaşırttı. Oyuncuların bozuntuya vermediği durum karşısında tribündeki taraftarlar da bayrak ve atkılarıyla takımlarına destek olmayı sürdürdü.