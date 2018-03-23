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Çöp kutusuna ayağı sıkışan köpek böyle kurtarıldı

23 Mart 2018 18:31

Erzincan'da bir çöp kutusunun kapağına ayağı sıkışan sokak köpeği, güvenlik görevlisin Salih Sevimli'nin çabalarıyla kurtarıldı. İşe geç kalmasına karşın köpeğe yardım edip, kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber veren Sevimli, o anları cep telefonuyla kaydetti, durmayan araç sürücülerine de sitem etti. Erzincan Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli (35), sabah işyerine giderken Yoğurtlu Beldesi Cengiz Topel Mahallesi İmam Rıza Caddesi üzerinde bir sokak köpeğinin, ayağını çöp kutusunun kapağına sıkıştığını gördü. Kendi çabasıyla köpeği kurtarmak isteyen Sevimli, yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi, ancak başarılı olamadı. Salih Sevimli, canı yanan köpeğin feryatları arasında tüm çabaları yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla köpeği kurtardı. İtfaiye ekipleri köpeğin tedavisi için belediye veterinerine bilgi verdi. O anları cep telefonu ile görüntüleyen güvenlik görevlisi Salih Sevimli, işe geç kalmasına rağmen köpeğe yardım ettiğini, yoldan geçen araçları durdurmak için uğraştığını, ancak insanların duyarsız kaldığını söyledi. Sevimli, "Köpeği bulunduğu yerden kurtardık, itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Yoldan geçen insanlardan yardım istedim, ancak bir tanesi durmadı. Bu mu insanlık, bu mu duyarlılık? Bir can sonuçta, siz böyle mi insansınız?" diye tepki gösterdi.

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