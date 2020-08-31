Çöp kovasını içindekilerle birlikte denize attı, belediye başkanı "Hesabını soracağız" dedi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çöp kovasını içindeki çöplerle birlkte denize atan daha sonra da sahildeki şemsiye ve şezlongları dağıtan bir kişinin görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan görüntüleri paylaşan Günel, "Biz bu şehri emekle, sevgiyle ve özveriyle ilmek ilmek dokurken karşılaştığımız bu manzara karşısında ziyadesiyle üzüldük. Bu saygısızlığın sonuna kadar takipçisi olup doğaya ve çevremize verilen bu zararın hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.