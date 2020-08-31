T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çöp kovasını içindekilerle birlikte denize attı, belediye başkanı "Hesabını soracağız" dedi

"Karşılaştığımız bu manzara karşısında ziyadesiyle üzüldük"

31 Ağustos 2020 14:42

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çöp kovasını içindeki çöplerle birlkte denize atan daha sonra da sahildeki şemsiye ve şezlongları dağıtan bir kişinin görüntülerini paylaştı. 

Sosyal medya hesabı Twitter'dan görüntüleri paylaşan Günel, "Biz bu şehri emekle, sevgiyle ve özveriyle ilmek ilmek dokurken karşılaştığımız bu manzara karşısında ziyadesiyle üzüldük. Bu saygısızlığın sonuna kadar takipçisi olup doğaya ve çevremize verilen bu zararın hesabını soracağız" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

Ömer GünelKuş Adası Belediye Başkanıdenize çöp atan adamdeniz kirliliğikuş adasıantalya

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2020

Esenyurt'ta bir kişi, kapı önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

Karamollaoğlu'ndan hayatına ilişkin samimi açıklamalar; öyle bir yanıt verdi ki Çağlayan "Sakın" dedi

Libya’nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi füzesinin test edildiği anın görüntüleri

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Avrupa alarmda, Türkiye sefada; nedeni basit...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Cironun yarısının döviz cinsinden olması Koç Holding'e güçlü koruma sağlıyor"...

Hürriyet yazarı Bayer: CHP'den 'Halk Parti' isminde yeni parti doğacak...

Ahmet Hakan: Keşke susmaya devam etseydiniz Ahmet Necdet Sezer!...

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi; Türkiye genelinde Koronavirüs denetimi...

Bakan Koca: İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24