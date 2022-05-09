Çöp konteynerini 'çek çek'le çalıp hurdaya satan şüpheli yakalandı

İstanbul Avcılar'da 'Çek çek' olarak bilinen motosiklete bağlı el arabası ile gelerek sokaktaki metal çöp konteynerini çalan üç kişi kayıplara karıştı. Polis, kaçan şüphelileri aramaya başladı.



Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kadın, motosikletle gelen üç kişinin çöp konteynerini güçlükle kaldırarak 'Çek çek' olarak bilinen el arabasındaki çuvala yerleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi. Görgü tanığı kadın, bu kişilere "Ne yapıyorsunuz?" diye seslendiğini, bunun üzerine "Çöp konteynerini ilerideki sokağa götüreceğiz" yanıtı verdiğini anlattı.



Kadının bu sözleri üzerine ikinci el eşya alım-satışı yaptığı iş yerinin önündeki Avcılar Belediyesi’ne ait iki çöp konteynerinden birinin olmadığını gören Deniz Tekgöz, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, üç kişinin en az 50 kilo ağırlığındaki metal çöp konteynerini güçlükle yerinden kaldırarak 'çek çek' çuvalına yerleştirmeye çalıştığını, bunu düşürdüklerini, ikinci denemeden sonra motosiklete binerek hızla uzaklaştıklarını gördü. Tekgöz, polisi arayarak hırsızlık ihbarında bulunduklarını söyledi.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Araştırmalar sonucunda çöp konteynerinin 17 yaşındaki Pakistan uyruklu R.A. tarafından çalındığı belirlendi. Çaldığı çöp konteynerini hurda olarak sattığı anlaşılan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek sınır dışı edileceği belirtildi.



