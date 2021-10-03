Çöp konteynerine çarptı, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayda, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı.
İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
TIR'ın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaynak: İHA