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Çöp konteynerine çarpıp takla attı, çöpteki kedi fırladı

Çöpteki kedinin fırlayarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı

08 Aralık 2021 10:34

Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak çöp konteynerine çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü takla atarak yere düştükten sonra ayağa kalkarken, çöpteki kedinin fırlayarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akşehir ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karahüyük Mahallesinde, sokak üzerinde seyir halinde olan Ercan D. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı. Sürücü motosikletten fırlayarak çöp konteynerinin arkasına düştükten sonra tekrar ayağa kalktı.

Kaza anı ise sokak üzerindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ercan D. idaresindeki motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu sürücünün fırlayarak yere düşmesi, o sırada konteyner içerisinde bulunan kedinin fırlayarak kaçması yer alıyor. Daha sonra sürücünün ayağa kalktığı ve motosikletinin yanına gittiği görülüyor.

KonyaKazaKediMotosiklet

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