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Çöp kokusundan şikayetçi olan mahalleliler belediyeyi maske takarak protesto etti

16 Ağustos 2018 14:32

İzmit'te kurulu bulunan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanından yayılan koku nedeniyle mahalle sakinleri toz maskesi takıp eylem yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin çöp depolama alanından özellikle yaz aylarında yayılan çöp kokusu, Alikahya Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Karadenizliler Mahallesi sakinlerini rahatsız etti. Mahalle sakinleri Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelip toz maskesi takıp eylem yaptı. Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Ahmet Gökmen, "Çöp dökme lotlarını bizden yana değil bizleri rahatsız etmeyecek alanlara dökerek bizi bu kokudan uzak tutun. Kimyasal atıkların suyu da bizleri tehdit etmekte. Kimyasal atık sularının havuzlarının yeterli olmadığını biliyoruz. Bir an önce önlemlerinizi almanızı ve tehdit oluşturmasını önlemenizi bekliyoruz. Bizler yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Eğer sabrımız zorlanırsa İZAYDAŞ durmazsa biz durdurmak için ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

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