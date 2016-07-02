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Coldplay konserinde Türkiye bayrağı açtı

02 Temmuz 2016 17:40

İngiliz müzik grubu Coldplay, Berlin konserinde İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında Türkiye'ye destek verdi. Grup, 'Everglow' şarkısını kurbanlar için çaldı. Grubun solisti Chris Martin, Türkçe olarak 'Merhaba, efendim' dedi ve piyanosunun başına Türk bayrağı astı. Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Coldplay, dün akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de verdiği konserde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısını unutmadı. Grubun solisti Chris Martin, 'Everglow' şarkısının öncesinde piyanosuna bir Türk bayrağı serdi ve şunları söyledi: "Şimdi çalacağımız şarkının adı Everglow. Bu şarkıyı İstanbul'daki, Türkiye'deki herkese göndereceğiz. Ve şunu demek istiyorum: 'Merhaba efendim'... Ve piyanonun üstüne Türk bayrağı asıyoruz ve onlara sevgilerimizi yolluyoruz." Martin'in 'Merhaba efendim'i Türkçe olarak söylemesi de alkış aldı.

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Coldplay

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