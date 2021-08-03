Çökertme'deki yangının son durumu görüntülendi: "Yangının bu tepenin ardını aşması bambaşka bir boyuta ulaşması olacak"

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, sabah saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.

Yangının görüntülerini paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da "Yangın sitelere kadar ulaştı. Bu tepenin ardını aşması yangının bambaşka bir boyuta ulaşması olacak" dedi.

28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi.

Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı.