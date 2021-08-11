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Çöken çatı enkazı altında kalan işçilerden biri yaralı olarak çıkartıldı

11 Ağustos 2021 18:13

Trabzon’un Of ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu 2 inşaat işçisi çöken çatının altında kaldı. Enkaz altında kalan işçilerden biri yaralı olarak çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Trabzon’un Of ilçesinin Ballıca mahallesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına bugün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı çökerken, çöken çatının altında kalan işçilerin Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20) olduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile kurtarma çalışması başlatılırken, 2 inşaat işçisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye sağlık ekipleri de çağrılırken, işçilerden Serkan Yağız yaralı olarak uzun uğraşlar sonrası enkaz altından çıkartıldı. Yağız ambulansla Of Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emre Sağlam'ı çatı enkazı altından çıkarma çalışmaları devam ediyor.

TrabzonOfçatı enkazıyıldırımEmre SağlamSerkan Yağız

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