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Çöken binadan 19 saat sonra kurtarıldı

Enkazda kalan 4 kişiye ulaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti

26 Ağustos 2020 09:18

Hindistan’da çöken 5 katlı binanın enkazında mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin 19 saatlik mücadelesi sonucu kurtarıldı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde dün akşam saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler enkaz altında kalan 4 yaşındaki bir çocuğa 19 saat sonra ulaşabildi. 

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Maharashtra Birim Başkanı Anupam Srivastava, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini ve enkazda kalan 4 kişiye ulaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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