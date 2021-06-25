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Çöken 12 katlı binanın enkazından bir çocuğun çıkarıldığı anlar kamerada

25 Haziran 2021 13:35

ABD'nin Florida eyaletinde kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Florida eyaletinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu arama-kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülürken, bir erkek çocuğunun enkazdan sağ olarak çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da dün kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Çökmenin gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle can kaybı sayısının yüksek olmasından endişe edilirken, enkazdan sağ olarak kurtarılan bir çocuk herkese umut oldu.

Çocuğun sedyeye alındığı ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Binadaki çökme nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 99 kişiden haber alınamadı.

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