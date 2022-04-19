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Çok Güzel Hareketler'de 'Milyoner Ol Bari' skeci; "Gerçekten bu program da dolar karşısında çok değer kaybetti"

"Kesinlikle 7-8 milyon vermeleri gerekiyor"

19 Nisan 2022 21:29

Çok Güzel Hareketler 2 programının son bölümündeki 'Milyoner Ol Bari' isimli skeç sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının 1 milyonluk ödülü kazanırsa yapacaklarını anlattığı skeçte, sunucunun "1 milyon veriyoruz. Bir tane ev al kredi çek onu öde yıllarca" yanıtı izleyenleri güldürdü. Skeçte seyirciler ise "Bu program dolar karşısında çok değer kaybetti, kesinlikle 7-8 milyon vermeleri gerekiyor" yorumunu yaptı.

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