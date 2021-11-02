Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için okul otobüsünü 600 bin lira masrafla karavana çevirdi: Nepal'e gidecek

Samsun'da 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert , çocukluk hayali olan eski okul otobüsünü karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Otobüsü bulmak için uzun uğraşlar veren Mert, karavana çevirdiği otobüs için şu ana kadar 600 bin lira harcadı. Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert, 2022'nin ilk ayında yola çıkmayı planlıyor.

Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Mert, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi.

Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Bu araçlar İzmir Valiliğine 1990 yılında gelip 2013 yılına kadar personel taşıyor ve daha sonra kullanılmıyor. Satın aldığım maliyet kadar da masraf yaparak aracın motor sesine ulaştık" dedi.