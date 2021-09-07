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Çocukların tehlikeli bahşiş oyunu kamerada

07 Eylül 2021 12:51

İstanbul Esenyurt’ta bir grup çocuk bahşiş almak için seyir halindeki gelin arabasının önüne atladı. Aracın durmaması üzerine bagaj kısmına da çıkan çocuklar, tehlikeye aldırmadı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesinde meydana geldi. Bir grup çocuk yoldan geçen gelin arabasının önünü keserek bahşiş almaya çalıştı. Tehlikeye aldırmayan çocuklardan biri ise aracın durmaması üzerine bagaj kısmına çıktı. Bir süre seyir halindeki aracın bagajında kalan çocuk, daha fazla duramayınca yola atladı. Yaşanan o tehlikeli bahşiş oyunu ise kameralara yansıdı.

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