T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocukların gözü önünde kadına şiddet uyguladı, yerde sürükledi!

Çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi

07 Eylül 2020 14:03

Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, sokak ortasında bir kadını darp etti. 

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak vurmaya başladı. Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. 

Vatandaşlar durumu ihbar ettiği ancak çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi. 

ETİKETLER

anyalyakepezkadına şiddetbaraj mahallesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ekim 2020

CHP'li Ağbaba'dan tepki: Ölmeden grip aşısı olmak yasak!

Ekonomiden şikâyet eden vatandaş: Keşke Erdoğan'ı görsem de önünde diz çöksem

Su çekilince insan kemikleri ortaya çıktı! Köylüler yetkililere seslendi

Nejat İşler, canlandırdığı Ercüment Çözer karakterini anlattı

Ermenek'teki maden işçileri "Yapamıyorsanız, kendimiz üretir kendimiz yönetiriz" dedi, taleplerini sıraladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog; "Halkımız her...

Gergerlioğlu, "Kürt köylülerine defalarca 'Biz insanız' dedirten iktidarınıza yazıklar olsun"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Uluç: Gol asıl sana oldu Ahmet Hakan dostum,...

İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen Koronavirüs toplantısını Bakan...

Yasak Elma dizisinde bir ayrılık daha! ...

Soylu’nun konuşmalarını paylaşan vatandaş gözaltına alındı, kişisel bilgileri ifşa edildi,...

Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog; "Halkımız her...

Gergerlioğlu, "Kürt köylülerine defalarca 'Biz insanız' dedirten iktidarınıza yazıklar olsun"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24