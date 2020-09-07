Çocukların gözü önünde kadına şiddet uyguladı, yerde sürükledi!

Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir erkek, sokak ortasında bir kadını darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak vurmaya başladı. Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.

Vatandaşlar durumu ihbar ettiği ancak çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi.