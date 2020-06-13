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Çocukları sevsin diye aldığı deve kuşları gelir kapısı oldu, yurt dışına ihraç yapmaya başladı

13 Haziran 2020 13:48

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Özcan Sayın hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini evini bahçesine deve kuşu çiftliği kurarak geliştirdi.

Özcan Sayın çocukları sevsin diye aldığı 3 yavru deve kuşunu 8 yılda 20 anaç deve kuşuna çıkartmasının ardından evinin bahçesini deve kuşu çiftliğine çevirdi. Deve kuşu çiftliğinde ilk kez yeni biri ile karşılaşan deve kuşlarının dans etmesi ise görenleri hayrete düşürdü. Yılda 350 deve kuşu yavrusu kapasitesine ulaştığını ifade eden Sayın, özellikle yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Deve kuşu üretimine başlayan Özcan Sayın yaptığı açıklamada 8 sene önce aldığı deve kuşu yavrusu ile şu anda 20 anaç deve kuşu yetiştirdiğini söyledi.

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