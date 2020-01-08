Çocukları müebbet hapis cezası alan 'Harbiyeli anneleri' videolu mesajlar yayınladı: Çocuklarımızı geri verin, biz anne değil miyiz?

15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişimi sonrasında tutuklanıp, müebbet hapis cezası verilen Harbiyeli öğrencilerin anneleri, seslerini çektikleri video mesajlarla duyurmaya çalışıyor ve 'Çocuklarımız masum, öyle ya da böyle evlatlarımızı bize geri verin. Çocuklarımız tuzağa düşürüldü. Bu zulüm bitsin. Biz anne değil miyiz?' diyor.

Öte yandan müebbet hapis cezası alan ve 42 aydır cezaevinde olan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, sosyal medya hesabından 19 Ocak'ta Ankara'dan Silivriye yürüyeceğini açıklamıştı.

Çetinkaya paylaşımında yürüyüşünü masum askerler ve askeri öğrencilere, masum sivillere, KHK ile ihraç edilen insanlara, kayıp insanların bulunmasına, cezaevindeki bebeklere, Rabia Naz'a, cezaevindeki hamile ve lohusa kadınlara, tedavi edilmeyen hastalara, tahliye edilmeyen kanser hastalarına adayacağını belirtti.

Çetinkaya'nın 19 Ocak 2020 pazar günü Ankara'dan Silivri'ye başlatacağı yürüyüş saat 13.00’te.