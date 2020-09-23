Çocukları için kurşunlara kendini böyle siper etti!

ABD’nin New York kentinde lüks otomobillerin satıldığı oto galeri kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Galeriye üç çocuğu ile arabaya bakmaya gelen bir kişi saldırıda vuruldu. Saldırı anında üç çocuğunu korumak için bedenini siper eden baba ağır yaralandı. Oto galeriye ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı anında baba üç çocuğunun üzerine kapanıyor.

Çocuklarını kurtarmak için kendini siper etti

Çocuklarını ölümden kurtarmak isteyen babanın bacağından vurulduğu ifade edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Polis departmanı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi için arama çalışması başlattığını duyurdu.

Öte yandan New York Polis Demartmanı saldırıda 20 bin dolar maddi zararın meydana geldiğini ifade etti.