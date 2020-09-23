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Çocukları için kurşunlara kendini böyle siper etti!

Baba vurulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

23 Eylül 2020 16:05

ABD’nin New York kentinde bir silahlı saldıraya uğrayan oto galeride bir baba çocukları için kendini siper etti. Baba vurulurken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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