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Çocukları balık pulu hastası olan aile yardım bekliyor: Hiçbir şeyimiz yok

“Hastaneye gidiyoruz merhem verip gönderiyorlar”

21 Ekim 2020 10:45

Adana’da balık pulu hastası(iktiyozis) 2 çocuğuyla derme çatma gecekonduda yaşayan Suriyeli aile yardım bekliyor.

Suriye’de süren iç savaştan 2016 yılında kaçarak Türkiye’ye gelen Şaban El Asad ve eşi Semira Ahmed, 2 yaşındaki Ali isimli evlatlarıyla birlikte Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde gecekonduda yaşamaya başladı. Ali yürüyememeye ve derisi pullanmaya başlayınca ailesi tarafından Adana’da hastaneye götürüldü. Yapılan tahliller sonucunda bebeğe ‘Balık pulu (iktiyozis)’ hastalığı teşhisi konuldu.

Tedaviye yanıt vermeyen Ali’nin 1 yıl öncede Semir isimli bir kız kardeşi dünyaya geldi. Semir’in de vücudunda pullar oluşunca aile yine hastaneye başvurdu ve küçük kıza da aynı teşhis konuldu.
Derme çatma gecekonduda hijyenin olmadığı bir ortamda yaşayan aile ve çocuklar hayırseverlerden yardım bekliyor.

 

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