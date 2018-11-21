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“Çocukları 3 yaşına kadar teknolojiden uzak tutun”

21 Kasım 2018 15:50

Medyanın çocuk gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Psikolog Cihan Çelik, “0-3 yaş arasındaki çocukları televizyon, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlardan kesinlikle uzak tutmak gerekiyor” dedi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde (FSMVÜ) ‘Medyada Çocuk İmgesi' paneli düzenledi. Panelde medyanın çocuk gelişimini nasıl etkilediği ve neler yapılması gerektiği tartışıldı. Ailelere de büyük görevler düştüğünün altı çizildi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panele, FSMVÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İsa Kaya, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Psikolog Cihan Çelik, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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