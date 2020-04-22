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Çocuklardan İmamoğlu'na 'zor' sorular: Anneniz sevmediğiniz yemeği zorla yedirdi mi hiç, ne zaman dışarıya çıkacağız, büyüyünce ne olmak isterdin?

22 Nisan 2020 10:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs nedeniyle kutlamaları ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların sorularını yanıtladı. Kendi Youtube hesabından yapılan yayında çocukların video çekerek sordukları soruları yanıtlayan İmamoğlu, Koronavirüs’ün atlatılmasının ardından İstanbul’da 23 Nisan kutlamaları yapılacağını söyledi. 

Soruları yanıtlarken “Gönül isterdi ki İstanbul'un meydanlarında 23 Nisan bayramımızı doya doya kutlayalım” diyen İmamoğlu, 23 Nisan'ın kutlanmasını isteyen çocuklara “İstanbul'umuzda çocuklarımızın güzel bayramını hep birlikte kutlama sözünü veriyorum” dedi. 

‘Anneniz küçükken hiç sevmediğiniz yemeği zorla yedirdi mi?’, ‘Niye acaba halkalı olan gezegen, içinde bademcik gibi bir şeyler var acaba?’  gibi sorulara yanıt veren İmamoğlu’nun yayınında gülümseten anlar yaşandı.  Park ve yeşil alanların artırılmasını isteyen çocuklara İmamoğlu "Park yapma konusunu çok önemsiyorum. Bunlar harika istekler" dedi. İmamoğlu ayrıca yayın sırasında 23 Nisan günü saat 21.00’de tüm Türkiye’de İstiklal Marşı’nın birlikte okunması için çağrı yaptı.

Çocukların kreş ve eğitim ile ilgili sorularına da yanıt veren İmamoğlu, İstanbul'da 100 çocuktan 90'nının kreşe gidemediğini belirterek, “Yüzlerce kreşi İstanbul'da hayata geçireceğiz. Kreşi çok önemsiyoruz” dedi.  

İmamoğlu, çocukların yoksul ailelere yardım yapılması ile ilgili isteğini de cevaplarken yaklaşık 3 milyon insana yardım yapıldığını ifade ederek, “İhtiyaç sahibi insanlarımıza bir şey göndermek istediğinizde en güvenilir elin İBB olduğunu unutmayın. Bizi her konuda arayabileceğiniz gibi bağış yapmak istediğinizde de arayabilirsiniz” dedi.

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