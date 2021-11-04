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Çocuklara tacizi engellemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın babası: Çocuğumdan bana 'onur' miras kaldı

"Baba olarak müthiş onur duydum"

04 Kasım 2021 16:41

Çocuklara tacizi engellemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan’ın babası Nurettin Kılıçdoğan, “Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde babamızdan bize onurlarının kaldığını, şereflerinin kaldığını söylemekten mutluluk duyan insanlarız. Ben Türkiye’de ilk defa çocuğundan onur miras kalan birisiyim” dedi.

Haydarcan Kılıçdoğan Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde bulunan bir AVM’de doğum gününü kutlayan iki genç kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Mert T. ile Yunus H.’yi engellemek isterken öldürülmüştü. 

Acılı baba Nurettin Kılıçdoğan gözyaşları içinde duygularını anlattı. Bir insanın yaşayabileceği en zor anları yaşadığını ifade eden baba Kılıçdoğan, “Hiç kimse istemez elbette çocuğunu kaybetmek. Ancak ölümün de şanlısı vardır. Çocuğumuz gerçekten bir insanın sorumluluğunu yaşamı pahasına getirme meselesinde, sonuçlar bu da olsa böyle bir yolu seçti. Saygı duymaktan başka ve bundan onur duymaktan başka bir şeyimiz yok. Çok zor elbette bundan sonra yıllarca beraber olduğum insandan ayrılmak” dedi.

Haydarcan’ın ölürken bile ders verdiğini söyleyen baba Kılıçdoğan, “Kayıtsızlığın nelere mal olacağının, duyarsızlığın nelere mal olacağının bir örneği oldu. Bananeciliğin bir örneği oldu. Elbette insan olarak da teşekkür etmek gerekiyor. Baba olarak müthiş onur duydum. Hepimizin bir geleneği vardır. Bizler fakir ailelerin çocuklarıyız. Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde babamızdan bize onurlarının kaldığını, şereflerinin kaldığını söylemekten mutluluk duyan insanlarız. Ben Türkiye’de ilk defa çocuğundan onur miras kalan birisiyim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

 
Haydarcan KılıçdoğanNurettin KılıçdoğanÇocuklara tacizi engellemeye çalışırken öldürülen

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