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Çocuklara Koronavirüs eğitimi için sabun deneyi: Karabiberli suya sabunlu el girince ne olur?

14 Mart 2020 15:16

Çocuklara yönelik Koronavirüs eğitimi amacıyla yapılan bir deney sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen suya konulmuş karabiber kullanıldı. 

Sosyal medyada yayılan videoda çocuklar önce parmaklarını karabiber ve su ile dolu bir tabağa koyuyor ancak tabaktaki karabiberde herhangi bir hareketlilik olmuyor. Daha sonra parmaklarını sabunlu suya koyan çocuklar bu kez tekrar karabiber dolu duya parmaklarını koyduklarında tabaktaki tanecikler parmaktan uzaklaşıyor. 

Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada yayılmasının ardından ingilizce alt yazılı olarak da paylaşılmaya başlandı. 

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