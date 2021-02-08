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Çocuklar taleplerini anlattı, Mansur Yavaş dinledi

08 Şubat 2021 09:59

Çocuk Hakları Derneği Başkanı Mine Gedik’in koordinatörlüğünde kurulan Başkent’in Çocukları Grubu, ilk toplantısını dijital platformda yaptı. Başkent’in Çocukları dijital platformda gerçekleştirdikleri toplantıda hayallerindeki kenti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a anlattılar.

Ankara’da eğitim gören 63 çocuk taleplerini tek tek anlatırken, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen toplantıya Başkan Yavaş’ın yanı sıra Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Ceren Anadol, Süleyman Basa ve Lale Özgenel katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklarla ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan, 8-16 yaş aralığında toplam 63 üyesi bulunan Başkent’in Çocukları Grubu, hayallerindeki başkenti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a anlattı.

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