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Çocuklar, Koronavirüs'e rağmen Haluk Levent’e '23 Nisan' için verdikleri sözü tuttular

22 Nisan 2020 17:51

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yeni tip Koronavirüs nedeniyle iptal edilen Büyükçekmeceli minikler Haluk Levent'e verdiği sözü tuttu. Etkinliklerde şarkıcının parçalarını söylemek için söz veren minikler, etkinlikler iptal olmasına rağmen “Yollarda bulurum seni” şarkısını seslendirdi. 

23 Nisan etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Haluk Levent ile birlikte sahne alması planlanan Büyükçekmece Belediyesi Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu’na yeni tip Koronavirüs engel olamadı. Bu yılki etkinliklerde Haluk Levent’in şarkılarını söylemek için söz veren minikler etkinlikler iptal olmasına rağmen sözlerini tuttu.

Söz ve müziği Haluk Levent’e ait olan “Yollarda bulurum seni” şarkısını Atatürk’e ithaf eden minik koristlerin kendi evlerinde çektikleri videolar ile sosyal medya üzerinden verdikleri konser ilgi gördü. Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu’nun seslendirdiği şarkının videosunu sosyal medyada izleyen Haluk Levent, minik koristlerin kendisini çok duygulandırdığını, 23 Nisan sabahı da videoyu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşacağını açıkladı. 

22 Nisan Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen konserin öncesinde minik koristlerle bir araya gelen Haluk Levent, “Büyükçekmece Belediyesi’nin daha önce böyle bir projesi vardı. Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu eşliğinde birçok sanatçı arkadaşımız katılmıştı. Bende kıskanmamış değildim, kıskanmıştım tabi. Bu çocuklarımız 23 Nisan Haftası’nda Haluk ağabeylerinin şarkılarını söyleyecekler. Hatta ben de onları izleyeceğim. Sonra birlikte şarkı söyleyeceğiz” ifadesini kullanmıştı. 

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