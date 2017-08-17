Çocuklar festivalde coştu

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Rixy Kids Fest' (Rixy Çocuk Festivali) renkli görüntülere sahne oldu.Tekirova Mahallesi'ndeki Rixos Premium Tekirova'da düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Otel içerisinden başlayan korteje, 54 ülkeden gelen yaklaşık 1000 çocuk katıldı. Yürüyüşe, çizgi film karakterinin kostümlerini giyen otel personeli, bando takımı, üstü açık arabalar, robotlar, akrobasi takımı, sihirbazlar ve değişik maskotlar da eşlik etti. Festivalde, kedi, papağan ve lovely dogs gibi gösteriler, çocuklar tarafından büyük beğeni toplarken, akrobat ve sihirbaz şovları ise katılımcılara heyecan yaşattı. Özel oyun platformlarının da yer aldığı 30 bin metrekarelik alana kurulan festivalin panayır bölümünde çocuklar, festival maskotlarıyla gönüllerince eğlenirken, renkli görüntüler oluştu. Festival hakkında gazetecilere açıklama yapan Otel Genel Müdürü Faruk Karaca, festivale katılan çocukların yeni arkadaşlıklar edindiğini belirterek, hayallerindeki çizgi film ve diğer karakterlerle de vakit geçirme imkanı elde ettiklerini söyledi. Çocukların mutlu olduklarını ifade eden Karaca, "Festivalde konserler ve çocukların aileleriyle katılacağı yemek yapma yarışmaları da düzenlenecek. Biz çocukların arkadaşlıklar edinmesini ve bu arkadaşlıkların gelecekte devam etmesi için onlara kapı açıyoruz" diye konuştu. Festival, yarın sona erecek. Video: Zeynep BEŞERLER