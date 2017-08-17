T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çocuklar festivalde coştu

17 Ağustos 2017 18:31

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Rixy Kids Fest' (Rixy Çocuk Festivali) renkli görüntülere sahne oldu.Tekirova Mahallesi'ndeki Rixos Premium Tekirova'da düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Otel içerisinden başlayan korteje, 54 ülkeden gelen yaklaşık 1000 çocuk katıldı. Yürüyüşe, çizgi film karakterinin kostümlerini giyen otel personeli, bando takımı, üstü açık arabalar, robotlar, akrobasi takımı, sihirbazlar ve değişik maskotlar da eşlik etti. Festivalde, kedi, papağan ve lovely dogs gibi gösteriler, çocuklar tarafından büyük beğeni toplarken, akrobat ve sihirbaz şovları ise katılımcılara heyecan yaşattı. Özel oyun platformlarının da yer aldığı 30 bin metrekarelik alana kurulan festivalin panayır bölümünde çocuklar, festival maskotlarıyla gönüllerince eğlenirken, renkli görüntüler oluştu. Festival hakkında gazetecilere açıklama yapan Otel Genel Müdürü Faruk Karaca, festivale katılan çocukların yeni arkadaşlıklar edindiğini belirterek, hayallerindeki çizgi film ve diğer karakterlerle de vakit geçirme imkanı elde ettiklerini söyledi. Çocukların mutlu olduklarını ifade eden Karaca, "Festivalde konserler ve çocukların aileleriyle katılacağı yemek yapma yarışmaları da düzenlenecek. Biz çocukların arkadaşlıklar edinmesini ve bu arkadaşlıkların gelecekte devam etmesi için onlara kapı açıyoruz" diye konuştu. Festival, yarın sona erecek. Video: Zeynep BEŞERLER

ETİKETLER

antalyaantalya festivalçocuklar festivalfestivalkemer

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24