"Can You Do The Right Thing" başlıklı 2 dakikalık kısa filmde, annelerin otobüs durağında bıraktığı ve daha sonra kendilerini beklemesini istediği çocuklar, önündeki kişilerin cüzdanlarını “kazayla” yere düşürmesinin ardından, birbirinden sevimli tepkiler veriyorlar.